Захарченко думает, что Врадиевка - не причина для отставки

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко считает нецелесообразным подавать в отставку после событий во Врадиевке Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции, комментируя требования оппозиции подать в отставку.

«Сегодня в такой непростой ситуации, на мой взгляд, нецелесообразно делать какие-то политические заявления», - сказал Захарченко.

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По словам министра, на сегодняшний день руководство МВД работает над предложениями по реформированию правоохранительных органов.

«То, что мы сейчас наработали, те изменения и реформы, которые мы предлагаем провести, они носят очень системный характер. И, на наш взгляд, если мы это проведем, то это пойдет на пользу государству, прежде всего гражданам», - уверен Захарченко.