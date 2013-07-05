Рыбак считает, что депутаты «притерлись»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов на брифинге после закрытия сессии парламента.

По словам Рыбака, в нынешнем созыве ВР много новых депутатов, и во время этой сессии состоялась “притирка” между депутатами.

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“Я постоянно говорил о той надежде, которая у меня теплилась, что парламент будет работать. Потому что некоторые считали, в том числе вы (журналисты - УНИАН) задавали мне вопрос, когда будет роспуск и тому подобное. Поэтому я и тогда говорил, и сейчас: роспуска парламента не будет”, - подчеркнул председатель ВР.

Как сказал Рыбак, в парламенте уже прошла “митинговщина” и депутаты “притерлись”. Однако, по его мнению, депутаты должны лучше работать в комитетах.