Рыбак считает, что депутаты «притерлись»
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявляет, что роспуска парламента нынешнего созыва не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов на брифинге после закрытия сессии парламента.
По словам Рыбака, в нынешнем созыве ВР много новых депутатов, и во время этой сессии состоялась “притирка” между депутатами.
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“Я постоянно говорил о той надежде, которая у меня теплилась, что парламент будет работать. Потому что некоторые считали, в том числе вы (журналисты - УНИАН) задавали мне вопрос, когда будет роспуск и тому подобное. Поэтому я и тогда говорил, и сейчас: роспуска парламента не будет”, - подчеркнул председатель ВР.
Как сказал Рыбак, в парламенте уже прошла “митинговщина” и депутаты “притерлись”. Однако, по его мнению, депутаты должны лучше работать в комитетах.