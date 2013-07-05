Рада отказалась работать сверхурочно сегодня - вечернего заседания не будет

Как передает корреспондент УНИАН, за решение о проведении заседания проголосовало всего 84 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, лидер «УДАРа» Виталий Кличко предложил сегодня провести вечернее заседание парламента, чтобы принять евроинтеграционные законы.

Сегодня должно состояться закрытие второй сессии Верховной Рады седьмого созыва.