Сноудена «женили» на Чапман в пародийном твиттере

Российские СМИ приписали бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену слова о готовности жениться на Анне Чапман, опубликованные в поддельном Twitter-аккаунте. Об этом сообщает Лента.ру.

Однако, как утверждает журналист британской газеты The Guardian Гленн Гринволд , у Сноудена нет аккаунтов в Twitter и Facebook. Кроме того, Гринвальд отдельно подчеркнул, что микроблог @EJosephSnowden, в котором появилось сообщение, является поддельным. Кроме того, в середине июня в создании «подделки» сознался автор аккаунта.

Несмотря на это на микроблог «Сноудена» подписано 23 тысячи пользователей. Пользователь, пишущий от лица бывшего сотрудника ЦРУ, активно общается с подписчиками.