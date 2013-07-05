Сноудена «женили» на Чапман в пародийном твиттере
12:13, 05 июля 2013Политика
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На «подделку» подписано 23 тысячи пользователей.
Сноудена "женили"
Российские СМИ приписали бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену слова о готовности жениться на Анне Чапман, опубликованные в поддельном Twitter-аккаунте. Об этом сообщает Лента.ру.
Однако, как утверждает журналист британской газеты The Guardian Гленн Гринволд , у Сноудена нет аккаунтов в Twitter и Facebook. Кроме того, Гринвальд отдельно подчеркнул, что микроблог @EJosephSnowden, в котором появилось сообщение, является поддельным. Кроме того, в середине июня в создании «подделки» сознался автор аккаунта.
Несмотря на это на микроблог «Сноудена» подписано 23 тысячи пользователей. Пользователь, пишущий от лица бывшего сотрудника ЦРУ, активно общается с подписчиками.
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