СМИ: Сноуден готов жениться на Чапман
11:33, 05 июля 2013Мир
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Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден сообщил сегодня, что готов положительно рассмотреть предложение бывшей российской разведчицы Анны Чапман жениться на ней, чтобы решить проблему с убежищем в России.
"Я бы женился на Чапман, несмотря ни на что. Господи, только посмотрите на нее!" — написал он на своей страничке в "Твиттере".
Телеведущая и бывшая разведчица Анна Чапман сделала предложение разоблачителю тайн ЦРУ, который уже почти 2 недели находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Брак с гражданкой России мог бы стать для Сноудена выходом из "подвешенного" положения между небом и землей.
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