СМИ: Сноуден готов жениться на Чапман

"Я бы женился на Чапман, несмотря ни на что. Господи, только посмотрите на нее!" — написал он на своей страничке в "Твиттере".

Телеведущая и бывшая разведчица Анна Чапман сделала предложение разоблачителю тайн ЦРУ, который уже почти 2 недели находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Брак с гражданкой России мог бы стать для Сноудена выходом из "подвешенного" положения между небом и землей.

Вести. ру