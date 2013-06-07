Яценюк хочет «дать по морде» Купчаку
Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявляет, что власть выделила 100 миллионов долларов для дискредитации его политической силы.
Об этом он заявил "Украинской правде".
"Они работают жестко и исключительно по Батькивщине, но думаю, что потом пойдут по другим (оппозиционным фракциям)", - добавил Яценюк.
По словам Яценюка, задачей власти является раскол его фракции.
На вопрос, сколько еще людей в ближайшее время могут выйти из фракции, Яценюк сказал: "Я не знаю, сколько во фракции подонков и не могу заглянуть каждому в душу. Я знаю, что люди, которые клянутся на Библии, должны иметь в себе что-то человеческое ".
Вместе с тем он заверил, что фракция устоит, несмотря на давление.
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Комментируя заявление Владимира Купчака, который вышел из фракции в четверг, о том, что Яценюк якобы лично угрожал ему физической расправой, Яценюк сказал: "Я не успел (пригрозить) но мне очень хотелось бы дать ему по морде. Я знаю, что он взял 5 миллионов долларов и солгал народу Украины, когда положил руку на Библию и принял присягу. Он ушел из фракции, потому что он - политическая проститутка ".