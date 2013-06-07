Яценюк хочет «дать по морде» Купчаку

Об этом он заявил "Украинской правде".

"Они работают жестко и исключительно по Батькивщине, но думаю, что потом пойдут по другим (оппозиционным фракциям)", - добавил Яценюк.

По словам Яценюка, задачей власти является раскол его фракции.

На вопрос, сколько еще людей в ближайшее время могут выйти из фракции, Яценюк сказал: "Я не знаю, сколько во фракции подонков и не могу заглянуть каждому в душу. Я знаю, что люди, которые клянутся на Библии, должны иметь в себе что-то человеческое ".

Вместе с тем он заверил, что фракция устоит, несмотря на давление.

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Комментируя заявление Владимира Купчака, который вышел из фракции в четверг, о том, что Яценюк якобы лично угрожал ему физической расправой, Яценюк сказал: "Я не успел (пригрозить) но мне очень хотелось бы дать ему по морде. Я знаю, что он взял 5 миллионов долларов и солгал народу Украины, когда положил руку на Библию и принял присягу. Он ушел из фракции, потому что он - политическая проститутка ".