Лидеры оппозиции сегодня встретятся с послами стран ЕС
09:59, 05 июля 2013Политика
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Сегодня председатель политсовета ВО "Батькивщина" и фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, председатели фракций "УДАР" Виталий Кличко и "Свобода" Олег Тягнибок встретятся с послами стран Европейского Союза.
Олег Тягныбок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк встретятся с дипломатами
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина", во встрече примет участие глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински.
Начало встречи - в 14.30 в Представительстве ЕС в Украине (ул. Владимирская, 101).
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После встречи запланировано общение лидеров оппозиции с журналистами.
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