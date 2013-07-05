Лидеры оппозиции сегодня встретятся с послами стран ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина", во встрече примет участие глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински.

Начало встречи - в 14.30 в Представительстве ЕС в Украине (ул. Владимирская, 101).

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После встречи запланировано общение лидеров оппозиции с журналистами.