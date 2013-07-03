Активисты призвали создавать отряды самообороны от милиции

С такой инициативой председатель Гражданского Конституционного Конгресса Юрий Збитнев, председатель МОО "Интернациональный союз" Лариса Абрамович, председатель Координационного совета Национальной полиции местного самоуправления Владимир Волков и председатель всеукраинского женского движения "За свободную Украину" Раиса Шматко выступили сегодня на пресс-конференции в УНИАН, анализируя ход событий в поселке Врадиевка Николаевской области.

По словам Збитнева, события во Врадиевке показали, что, начиная с 2011 года, арсенал протестных действий у населения против произвола и насилия со стороны представителей власти расширяется, набирает обороты и становится более радикальным именно в регионах, которые считаются базовыми для Партии регионов.

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Збитнев отметил, что исправить ситуацию в органах внутренних дел только отставкой министра внутренних дел не удастся, а необходимо в корне реформировать всю систему МВД.

Кроме того, он привел статистические данные, которые свидетельствуют о том, что за последний год количество правонарушений, совершенных сотрудниками различных правоохранительных органов, достигло почти миллиона.

"Это значит, что они воюют с собственным народом... И такое мы будем видеть каждый день, пока или не сменится режим, или не будет переформатировано МВД. Поэтому выхода нет - необходима самоорганизация общества для защиты от диктатуры и произвола", - заявил Збитнев.

В свою очередь Абрамович отметила, что от произвола милиции страдают также представители национальных меньшинств.

"Если милиция не защищает народ, то народ сам должен защищаться", - сказала она.

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Продолжая тему, Волков высказал мнение, что всем нынешним работникам правоохранительных органов нужно добровольно написать рапорты на увольнение и покаяться перед народом.

"Я бы предложил каждому из этой организации написать заявление и уйти. По одному, даже целым райотделом, управлением, и покаяться перед народом, что служили этой власти. Я предлагаю милиции сдаться народу, а не сдаваться власти. Это единственный выход, чтобы народ не поднял вас", - сказал он.

При этом председатель Координационного совета Национальной полиции местного самоуправления отметил, что также выступает за формирование отрядов самообороны для защиты от произвола милиции.

В то же время председатель женского движения "За свободную Украину" Шматко сообщила, что, по имеющейся у нее от жителей Врадиевки информации, сегодня ночью к самым активным участникам акций протеста против произвола местных милиционеров "для беседы" приходили бойцы спецподразделения "Беркут" и к двум активистам даже применили физическую силу.

"Если нас не защищает государство, мы должны защищаться сами!" - подчеркнула она.