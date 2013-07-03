Парубий говорит, что арестованный Дрыжак выдвинул ультиматум
15:49, 03 июля 2013Общество
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Большинство сотрудников скандального Врадиевского районного отдела милиции пишут заявления об увольнении - нардеп.
Парубий утверждает, что Дрыжак угрожает "всех сдать" / Фото: НикВести
Депутат от «Батькивщины» Андрей Парубий, который находился непосредственно в эпицентре событий, говорит, что Евгений Дрыжак, капитан милиции и главный подозреваемый в изнасиловании 29 - летней Ирины Крашковой, угрожает «сдать» всех своих коллег.
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«Насильник Дрыжак поставил ультиматум: если его примут, то он всех сдаст! На данный момент большинство сотрудников скандального отделения милиции во Врадиевке пишут заявление об увольнении по собственному желанию», - говорится в сообщении на странице оппозиционера в Facebook.
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