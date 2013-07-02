Польский эксперт: Коморовский будет убеждать Януковича освободить Тимошенко

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве выразил польский эксперт Гжегож Громадский, отметив, что у него нет данных, может ли быть объявлено конкретное решение по этому делу по результатам завтрашней встречи.

"Это выглядит как очередная попытка Коморовского убедить Януковича, что он должен освободить Тимошенко, но будет ли она успешной, на самом деле, тяжело сказать", - отметил собеседник агентства.

Эксперт назвал в этом контексте более важной декларацию министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, который предлагал лечить Тимошенко в Германии.

"Я бы очень радовался, если бы завтрашняя встреча принесла какой-то результат, но не имею никакой информации, чтобы сказать, что такой эффект возможен", - сказал он.

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По словам Громадского, Коморовский, который накануне заявил о "большом прогрессе" в выполнении Украиной условий для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, демонстрирует, что концентрирует внимание на позитивных новостях из Украины.

В то же время, сказал он, недавно был обнародован отчет украинских экспертов, согласно которому, украинская власть, на самом деле, не выполнила условий.

"Все время идет разговор о том, стакан наполовину полный или наполовину пустой… Коморовский видит его, скорее, наполовину полным, тогда как эксперты – наполовину пустым", - сказал он.

Громадский назвал патовой и парадоксальной ситуацию вокруг Соглашения об ассоциации, отметив, что большинство государств ЕС высказываются за его подписание на саммите "Восточного партнерства" в ноябре.

По его словам, главным препятствием на этом пути является дело Тимошенко.

"Звучат голоса в Евросоюзе и в Украине, что нельзя связывать судьбу одного человека с подписанием Соглашения об ассоциации, но с другой стороны - это определенный символ и тест на поведение украинской власти. Думаю, что часть государств ЕС не откажется от этого требования", - сказал Громадский.