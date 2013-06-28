Первый вице-спикер Калетник: Изменения в Конституцию должен вносить парламент

Об этом в комментарии журналистам заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член ЦК КПУ Игорь Калетник, сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ.

Калетник отметил, что изменения в Конституцию – это чрезвычайно сложный процесс, к нему нужно подходить очень взвешенно. По его словам, изменения в Основной Закон нужно вносить только в наиболее “неотложных случаях”.

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«Если говорить о том, прислушивается ли парламент к заключению Венецианской комиссии, мы должны дать ответ в первую очередь по поводу того, что любое изменение в Конституцию – должно быть глубоко проанализировано и изучен процесс, который нужно проводить исключительно по доброй воле наших граждан, и обязательно с участием украинского парламента», – подчеркнул Калетник.