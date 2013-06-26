Лавринович продолжает настаивать, что Конституцию можно менять на референдуме

Министр юстиции Александр Лавринович считает, что принятие поправок к Конституции на всеукраинском референдуме соответствует украинскому законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Лавринович сообщил, что 24-25 июня в Люксембурге он обсудил подготовку законодательных изменений в рамках европейской интеграции Украины со специалистами Еврокомиссии по вопросам нормативного обеспечения евроинтеграции. После рассмотрения закона о референдуме было указано, что большинство норм присутствует и в законодательстве других европейских стран.

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"А то, что отмечал секретарь Венецианской комиссии, касалось возможности принятия Конституции на общенациональном референдуме. По крайней мере, в двух странах Европейского Союза именно так было сделано, и вопрос: иметь ли такую норму или нет, лежит не в правовой плоскости, а в плоскости политической целесообразности. Поэтому, когда мы общались, вынесли эту тему за скобки для обсуждения на уровне политической стратегии, а не на уровне соответствия каким-то правовым документам. Потому что тут предъявить какие-либо претензии просто невозможно", - сказал Лавринович.

По словам министра, вопрос принятия поправок к Конституции на всеукраинском референдуме полностью соответствует Конституции, и это отражено в решении Конституционного Суда от 2005 года.

"В Конституции четко есть несколько принципов: единственным источником власти в Украине является народ, и невозможно изменение позиции, которая меняет общественный строй, без украинского народа, и единственным способом принятия непосредственно решений является общенациональный референдум. Потому что нет другого способа принятия решений всеми гражданами", - подчеркнул Лавринович.

По его словам, целесообразность принятия поправок к Конституции на референдуме может быть предметом обсуждения на высоком политическом уровне, а не на уровне правовых экспертов.

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Как сообщал УНИАН, Венецианская комиссия оценила закон о всеукраинском референдуме по запросу председателя Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Андреса Геркеля.

Она установила, что разрешение выносить на референдум вопросы о внесении изменений в Конституцию или о новой Конституции может нанести вред конституционной стабильности и законности в Украине.

Кроме того, комиссия выразила мнение, что закон о референдуме не полностью отвечает международным стандартам в части вопросов, которые могут быть вынесены на референдум по народной инициативе.

Как сказал секретарь комиссии Томас Маркерт в интервью DW, заключение Венецианской комиссии по закону о всеукраинском референдуме является "одним из наших наиболее критических заключений”.