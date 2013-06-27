Главное за день: обзор топ-новостей

Украинская милиция изъяла серверы «ВКонтакте»

Сотрудники МВД Украины изъяли серверы соцсети «ВКонтакте», размещенные в Киеве. Пресс-секретарь ВКонтакте Георгий Лобушкин сказал, что серверы киевского офиса ВКонтакте были арендованными и находились не в самом офисе на Крещатике. "Мы не знаем, представители каких именно правоохранительных органов Украины изъяли сервера. Как это произошло - пока тоже сказать сложно. Мы считаем это спором третьей стороны", - сказал Лобушкин.

СМИ узнали, что Эквадор таки выдал Сноудену транзитные документы (фото)

Телекомпания Univision опубликовала копию транзитного документа, выданного Эквадором Эдварду Сноудену. Документ на имя Сноудена, как сообщается, был издан еще 22 июня 2013 года. Теперь Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ, скрывается от властей США за обнародование тайн работы спецслужб, сможет приехать в Эквадор для рассмотрения просьбы о предоставлении политического убежища.

В Грузии арестовали около 30 чиновников мэрии Тбилиси

Среди задержанных - заместители мэра Тбилиси Давид Нинидзе и Давид Алавидзе, глава администрации Глдани-Надзаладевского района Нодар Сандухадзе, сотрудники Вахтанг Цагареишвили, Мамука Гугешашвили, а также руководитель службы закупок мэрии Лексо Табуашвили, руководитель Фонда развития Тбилиси Давид Авалиани и заместитель главы администрации Мтацминдском района столицы Димитри Чхеидзе.

Яценюк в США говорил о санкциях вроде «списка Магнитского»

США могут ввести санкции против высших должностных лиц Украины, если экс-премьер-министр Юлия Тимошенко останется за решеткой. Об этом председатель политсовета ВО "Батькивщина", председатель парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил в интервью каналу "Голос Америки" в рамках своего рабочего визита в Вашингтон.

42% против 31% - украинцы выбирают между ЕС и Таможенным союзом (опрос)

42% украинцев считают, что вступление в ЕС должно быть главным интеграционным направлением Украины. В то же время за вступление Украины в Таможенный союз выступает 31% населения, 13,5% считают, что Украине не стоит присоединяться ни к ЕС, ни в ТС.

Состояние Нельсона Манделы критическое

О крайнем ухудшении состояния Манделы зявила его старшая дочь Маказиве. "Все может случиться в любой момент", - сказала она. Мандела в начале июня попал в госпиталь в Претории с рецидивом легочной инфекции. Ранее в четверг представитель администрации действующего президента страны Джейкоба Зумы сообщил СМИ, что его состояние ухудшилось за прошедшие двое суток.

3,4% украинцев полностью удовлетворены ситуацией в стране (опрос)

Больше всего людей не удовлетворяют низкие зарплаты, пенсии, стипендии - 57,9% опрошенных, высокие цены - 49,1%, низкий уровень социальных гарантий - 44,4%, а также коррупция - 30,3%.

Поляки не нашли следов взрывчатки на обломках самолета Качиньского

Польские эксперты не обнаружили следов взрывчатых веществ на обломках правительственного самолета Ту-154 10 апреля 2010 вблизи российского города Смоленск.

Дыра в государственном бюджете возросла в 5 раз

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с январем-маем 2012 года вырос в 5,05 раза - до 18488 млн грн.

Прибыль украинских банков снизилась на 42%

Прибыль банков Украины по итогам января-мая 2013 составила 1,1 млрд грн, что на 42,11% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,9 млрд грн).