ВКонтакте не знают, кто именно изъял их серверы в Киеве
08:18, 27 июня 2013Общество
4375
Пресс-секретарь ВКонтакте Георгий Лобушкин сказал, что серверы киевского офиса ВКонтакте были арендованными и находились не в самом офисе на Крещатике.
ВКонтакте рассказали об изъятии серверов
"Мы не знаем, представители каких именно правоохранительных органов Украины изъяли сервера. Как это произошло - пока тоже сказать сложно. Мы считаем это спором третьей стороны", - сказал Лобушкин в комментарии Вестям.
В офисе украинского представительства посчитали, что у них вчера изъяли серверов стоимостью $0,5 млн.
По теме:Украинская милиция изъяла серверы «ВКонтакте»
«Якобы на наших серверах могли храниться какие-то финдокументы компании, уклоняющейся от налогов. Но там только копии видео- и аудиоматериалов, а документов вообще не могло быть», - сказал пресс-секретарь украинского «ВКонтакте» Влад Леготкин.
Позже Павел Дуров опубликовал документ, на основании которого проводился обыск.
Постановление суда по ВКонтакте / Фото: Вести
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter