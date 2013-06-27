ВКонтакте не знают, кто именно изъял их серверы в Киеве

"Мы не знаем, представители каких именно правоохранительных органов Украины изъяли сервера. Как это произошло - пока тоже сказать сложно. Мы считаем это спором третьей стороны", - сказал Лобушкин в комментарии Вестям.

В офисе украинского представительства посчитали, что у них вчера изъяли серверов стоимостью $0,5 млн.

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«Якобы на наших серверах могли храниться какие-то финдокументы компании, уклоняющейся от налогов. Но там только копии видео- и аудиоматериалов, а документов вообще не могло быть», - сказал пресс-секретарь украинского «ВКонтакте» Влад Леготкин.

Позже Павел Дуров опубликовал документ, на основании которого проводился обыск.