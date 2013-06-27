Яценюк в США говорил о санкциях вроде «списка Магнитского»
США могут ввести санкции против высших должностных лиц Украины, если Тимошенко останется за решеткой, заявляет Яценюк.
Об этом председатель политсовета ВО “Батькивщины”, председатель парламентской фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил в интервью каналу “Голос Америки” в рамках своего рабочего визита в Вашингтон, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
Яценюк сообщил, что обсуждал с сенатором Джоном Маккейном проект резолюции Сената США с требованием от правительства Украины освободить Тимошенко и остановить политические преследования.
“Мы обсуждали проект этой резолюции, и было договорено о том, что в том случае, если Украина выполнит все требования, которые касаются освобождения Юлии Тимошенко и подписания Соглашения об ассоциации, - то эта резолюция может иметь совсем другое содержание”, - сказал Яценюк.
“В том случае, если Украина не выполнит эти требования и Юлия Тимошенко останется за решеткой, эта резолюция будет не просто ужесточена, а будет иметь жесткие фразы, в том числе и то, что касается введения персональных санкций против высших должностных лиц Украины, которые не выполняют договоренности и не выполняют обещаний”, - добавил Яценюк.
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Отвечая на вопрос журналиста, идет ли речь о санкциях вроде «списка Магнитского», Яценюк отметил: “Именно такая фраза была сказана сенатором Маккейном, и я хотел бы очень четко отметить нашу позицию”.
“После всех встреч в Государственном департаменте, в Белом доме, Конгрессе, Сенате, со значительным количеством сенаторов и конгрессменов, убежден в том, что наши американские партнеры поддерживают подписание Соглашения (об ассоциации) и считают необходимым выполнение ключевого требования. Они настроены очень четко и жестко - защищать демократию в Украине”, – подчеркнул Яценюк.
Как сообщалось, на рассмотрение Сената США внесена резолюция с требованием освободить Тимошенко во исполнение решения Европейского суда по правам человека. В проекте резолюции также содержится обращение к ЕС определить освобождение Тимошенко важным критерием для подписания Соглашения об ассоциации. В документе Сенат намерен выразить обеспокоенность и неудовлетворение относительно продолжения выборочного и политически мотивированного заключения Тимошенко.