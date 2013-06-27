Яценюк в США говорил о санкциях вроде «списка Магнитского»

Об этом председатель политсовета ВО “Батькивщины”, председатель парламентской фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил в интервью каналу “Голос Америки” в рамках своего рабочего визита в Вашингтон, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Яценюк сообщил, что обсуждал с сенатором Джоном Маккейном проект резолюции Сената США с требованием от правительства Украины освободить Тимошенко и остановить политические преследования.

“Мы обсуждали проект этой резолюции, и было договорено о том, что в том случае, если Украина выполнит все требования, которые касаются освобождения Юлии Тимошенко и подписания Соглашения об ассоциации, - то эта резолюция может иметь совсем другое содержание”, - сказал Яценюк.

“В том случае, если Украина не выполнит эти требования и Юлия Тимошенко останется за решеткой, эта резолюция будет не просто ужесточена, а будет иметь жесткие фразы, в том числе и то, что касается введения персональных санкций против высших должностных лиц Украины, которые не выполняют договоренности и не выполняют обещаний”, - добавил Яценюк.

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Отвечая на вопрос журналиста, идет ли речь о санкциях вроде «списка Магнитского», Яценюк отметил: “Именно такая фраза была сказана сенатором Маккейном, и я хотел бы очень четко отметить нашу позицию”.

“После всех встреч в Государственном департаменте, в Белом доме, Конгрессе, Сенате, со значительным количеством сенаторов и конгрессменов, убежден в том, что наши американские партнеры поддерживают подписание Соглашения (об ассоциации) и считают необходимым выполнение ключевого требования. Они настроены очень четко и жестко - защищать демократию в Украине”, – подчеркнул Яценюк.

Как сообщалось, на рассмотрение Сената США внесена резолюция с требованием освободить Тимошенко во исполнение решения Европейского суда по правам человека. В проекте резолюции также содержится обращение к ЕС определить освобождение Тимошенко важным критерием для подписания Соглашения об ассоциации. В документе Сенат намерен выразить обеспокоенность и неудовлетворение относительно продолжения выборочного и политически мотивированного заключения Тимошенко.