СМИ узнали, что Эквадор таки выдал Сноудену транзитные документы (фото)

О публикации транзитных документов Сноудена сообщает Лента.ру.

Документ на имя Сноудена, как сообщается, был выдан еще 22 июня 2013 года. Теперь Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ, скрывающийся от властей США за обнародование тайн работы спецслужб, сможет приехать в Эквадор для рассмотрения его просьбы о предоставлении политического убежища. Ранее сообщалось, что США аннулировали паспорт Сноудена, из-за чего он не мог улететь из России.

Оформлением документа занимались в посольстве Эквадора в Лондоне, его выдал консул Эквадора Фидель Нарваэс (Fidel Narváez). Он же занимался вопросом о предоставлении убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

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Ранее о существовании у Сноудена транзитных документов было известно только со слов Ассанжа, до сих пор независимых подтверждений эта версия не получала.

Эдвард Сноуден 23 июня прибыл в Москву из Гонконга. Уже в России он попросил власти Эквадора о предоставлении убежища.