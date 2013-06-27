Поляки не нашли следов взрывчатки на обломках самолета Качиньского

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом руководитель Главной военной прокуратуры Иренеуш Шеленг заявил сегодня на пресс-конференции, представляя отчет экспертов, которые подготовили его на базе собранных осенью прошлого года материалов.

"Не было остатков взрывчатых материалов или последствий их распада на обломках президентского самолета. Не было также следов материалов, которые можно было бы использовать для создания, например, термобарической бомбы", - сказал он.

Шеленг отметил, что следователи анализировали материал, собранный не только из обломков самолета, но и другие данные, среди которых результаты вскрытия тел погибших в этой авиакатастрофе.

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Представитель прокуратуры напомнил, что еще в октябре прошлого года следователи на основании предварительных данных заявляли об отсутствии взрывчатых веществ в самолете.

Как сообщал УНИАН, правительственный самолет Ту-154, на борту которого находились 96 польских высокопоставленных должностных лиц во главе с Президентом Лехом Качинским, разбился 10 апреля 2010 года вблизи Смоленска.

Польская и российская комиссии назвали главной причиной трагедии ошибки пилотов, которые слишком приблизили самолет к земле, где он зацепил крылом дерево, которое разломало крыло и привело к катастрофе.

В то же время представители наибольшей оппозиционной польской партии "Закон и справедливость" заявляют о специально организованном покушении на Качинского и убеждают, что самолет в действительности упал вследствие "двух взрывов".

В конце октября 2012 года польская газета Rzeczpospolita опубликовала материал, в котором речь шла о выявлении на обломках правительственного Ту-154 следов взрывчатки.

Публикация повлекла лавину критических комментариев, после которых редакция издания признала ошибку, а издатель уволил главного редактора и еще двух ответственных за этот материал работников газеты.

Издание отмечало, что его формулировки о выявлении следов "тротила" и "нитроглицерина" на обломках самолета были неправильными, выражая уверенность, что на них были вещества, которые "могут быть следами взрывчатых материалов".