Состояние Нельсона Манделы крайне критическое
13:33, 27 июня 2013Мир
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Состояние экс-президента ЮАР Нельсона Манделы крайне критическое.
Состояние Манделы крайне тяжелое / Фото gov.za
Об крайнем ухудшении состояния Манделы зявила его старшая дочь Маказиве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.
"Все может случиться в любой момент", - сказала она.
Мандела в начале июня попал в госпиталь в Претории с рецидивом легочной инфекции. Ранее в четверг представитель администрации действующего президента страны Джейкоба Зумы сообщил СМИ, что его состояние ухудшилось за прошедшие двое суток.
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