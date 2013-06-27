Состояние Нельсона Манделы крайне критическое

Об крайнем ухудшении состояния Манделы зявила его старшая дочь Маказиве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Все может случиться в любой момент", - сказала она.

Мандела в начале июня попал в госпиталь в Претории с рецидивом легочной инфекции. Ранее в четверг представитель администрации действующего президента страны Джейкоба Зумы сообщил СМИ, что его состояние ухудшилось за прошедшие двое суток.