Состояние Нельсона Манделы крайне критическое

13:33, 27 июня 2013
Мир
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Состояние экс-президента ЮАР Нельсона Манделы крайне критическое.

Состояние Манделы крайне тяжелое / Фото gov.za

Об крайнем ухудшении состояния Манделы зявила его старшая дочь Маказиве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Все может случиться в любой момент", - сказала она.

Мандела в начале июня попал в госпиталь в Претории с рецидивом легочной инфекции. Ранее в четверг представитель администрации действующего президента страны Джейкоба Зумы сообщил СМИ, что его состояние ухудшилось за прошедшие двое суток.

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