Путин придумал новую претензию к Украине и повторил уже традиционную - о том, что Киев срывает мирные переговоры.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы намеренно препятствует переговорам о прекращении войны, а также вмешивается в парламентские выборы в России.

Выступая перед членами военно-промышленной комиссиив, Путин подчеркнул, что для Кремля ключевой задачей в сфере обороны остается опора на "ядерную триаду", включающую средства наземного, морского и воздушного базирования, и отметил необходимость совершенствования системы противоракетной обороны, передает Reuters.

Касательно Украины Путин в очередной раз повторил свою любимую мантру о том, что Украина "давно скатилась к диктатуре", имея в виду отсутствие в стране новых президентских выборов.

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"Украинское руководство, как известно, не спешит проводить выборы, но при этом пытается вмешиваться в наши дела", – привели высказывапния Путина росСМИ. Однако при этом никаких доказательств своих слов он не представил.

Путин также заявил, что удары Украины по российским объектам свидетельствуют о неискренности предложений Киева провести переговоры о прекращении войны.

Выборы в РФ

18 сентября в РФ началось трехдневное голосование на парламентских выборах. Путин ожидает, что они должны показать, что миллионы россиян поддерживают войну против Украины. Издание отметило, что "Кремль, вероятно, представит результаты голосования как свидетельство широкой общественной поддержки политики Путина", особенно что касается его войны против Украины.

При этом, как отметил Reuters, большинство кандидатов, выступающих против войны, не были допущены к участию в выборах.

Помимо этого диктатор рассказал о якобы ударе Украины по селу на оккупированной части Запорожской области, в результате которого погиб председатель местной "избирательной" комиссии. Издание отметило, что впоследствии он был посмертно удостоен российской государственной награды.

Издание подчеркнуло, что Украина называет российское голосование "псевдовыборами", исход которых предрешен.

Удары Украины по РФ

Украина серьезно нарастила удары дронами по по российским промышленным объектам, расположенным на расстоянии до 3000 км от границы, нарушая тем самым поставки топлива и влияя на другие аспекты повседневной жизни в России.

Отдельным направлением являются удары по российской логистике и объектам, связанным с обеспечением армии РФ.

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