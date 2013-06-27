Дыра в украинском бюджете выросла в 5 раз

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с январем-маем 2012 года, вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, дефицит сводного бюджета Украины за январь-май текущего года составил 21,712 млрд грн, что 4,5 раза больше показателя января-мая прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время, на 10,978 млрд грн меньше росписи на январь-май 2013 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза – до 16,145 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за этот период составил 18,883 млрд грн, что почти в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд госбюджета за указанный период выполнен с дефицитом в размере 17,798 млрд грн, что в 4,6 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время на 8,964 млрд грн меньше росписи на январь-апрель 2013 года.

Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше дефицита 2011 года. Сводный бюджет за 2012 год выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн.

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Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.