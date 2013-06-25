Белорусские предприниматели готовятся к масштабным протестам против ТС
12:10, 25 июня 2013Политика
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В Беларуси представители малого и среднего бизнеса заявляют о «предупредительной забастовке», которая должна пройти в четверг, с целью призвать страну выйти из Таможенного союза.
Белорусским предпринимателям тесно в ТС
Председатель минского профсоюза «Перспектива» Анатоль Шумчанка заявил, что форум белорусских предпринимателей решил начать собирать подписи для соответствующей петиции, сообщает Радио Свобода.
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По словам председателя профсоюза, правила ТС ввели без консультаций с предпринимателями, интересы которых они затрагивали.
Как заявил Шумчанка, предприниматели готовы начать масштабные протесты с 1 июля.
Таможенный союз, целью которого было упростить торговлю между тремя странами-членами, был создан в 2010 году. Российские власти заявляют, что конечной целью является создание к 2015 году Евразийского экономического союза по примеру Евросоюза.
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