Янукович в Луганске пугает министров увольнениями

Президент Украины Виктор Янукович требует от руководителей центральных органов исполнительной власти неуклонного соблюдения Указа «О мерах по обеспечению осуществления местными государственными администрациями исполнительной власти на соответствующей территории».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня на заседании Совета регионов в Луганске.

«До конца июня, поскольку здесь присутствует большинство министров, председателей комитетов, если не будут исправлены ошибки и не будет выполняться Указ, в начале июля будут уволены с должностей министры и председатели комитетов. Чтобы вы об этом знали», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, Янукович 24 мая подписал указ "О мерах по обеспечению осуществления местными государственными администрациями исполнительной власти на соответствующей территории", которым решается вопрос усиления роли местных органов власти с обеспечением их ресурсами и полномочиями для осуществления возложенных на них обязанностей.

Согласно указу, Президент, в частности, поручил министрам, другим руководителям центральных органов исполнительной власти предоставлять местным государственным администрациям информацию, необходимую для осуществления местными государственными администрациями возложенного на них государственного контроля; обеспечить выполнение распоряжений председателей местных государственных администраций, принятых в пределах их компетенции, соответствующими территориальными органами центральных органов исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, которые принадлежат к сфере управления министерств и других центральных органов исполнительной власти; согласовывать назначение на должности, увольнение с должностей руководителей в территориальных органах центральных органов исполнительной власти с главами областных государственных администраций.

Как объяснили тогда пресс-службе Президента, в течение многих лет центральные органы власти брали на себя отдельные полномочия, используя бреши в законодательстве. Постепенно возможности для решения проблем территориальных общин отдалялись от органов региональной и местной власти, потому этот вопрос требовал внесения соответствующих изменений в действующую нормативно-правовую базу.