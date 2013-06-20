У Богатыревой удивились просьбе немецких врачей Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко, сказал член международной медкомиссии, главный терапевт Министерства здравоохранения Украины Василий Нетяженко.

“Также нам известно, что немецкие врачи просили, чтобы количество членов комиссии с украинской стороны было ограничено до 1-2 человек”, - сказал Нетяженко.

Он выразил удивление таким предложением и отметил: “Нам это не совсем понятно, ведь мы уже продолжительное время работаем в таком формате, и он привычен”.

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Как сообщал УНИАН, Международная медицинская комиссия по обследованию состояния здоровья Тимошенко была создана приказом Министерства здравоохранения Украины от 30 января 2013 года. В ее состав входят 13 украинских медиков.