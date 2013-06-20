Кожемякин: Самолет немецких врачей Тимошенко не взлетел, их сегодня не будет
Визит немецких врачей к экс-премьер-министру Украине Юлии Тимошенко по техническим причинам сегодня, вероятнее всего, не состоится.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко, сказал ее защитник, народный депутат Андрей Кожемякин.
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“В связи с технической заминкой, судя по всему, их сегодня не будет”, - сказал Кожемякин.
Он отметил, что в настоящее время пока неизвестно, какая именно техническая задержка возникла.
“Какая - я не знаю. Они, насколько мне известно, сели в самолет, но самолет не взлетел”, - отметил защитник.
“Все было достаточно серьезно, но почему не взлетели, неизвестно, какая-то техническая заминка там в Германии. Возможно, с самолетом, а не с врачами, потому что они были в самолете”, - добавил Кожемякин.
Он заметил, что в настоящее время неизвестно, на какую дату переносится визит врачей и кто именно из них прибудет в Харьков.
По словам Кожемякина, эти вопросы сейчас выясняет защитник Тимошенко Сергей Власенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром Власенко сообщил, что в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко, сегодня прибудут ее врачи из берлинской клиники «Шарите».
17 июня дочь Тимошенко Евгения заявила, что с 14 июня состояние здоровья ее матери резко ухудшилось, она практически не поднимается.