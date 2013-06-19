Янукович предлагает регулярно встречаться с оппозицией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня на встрече с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций.

«Я никогда не отвергал, более того, я инициировал всегда такие встречи. И если не будет возражений, на будущее мы их сделаем системными, и это будет правильно», - сказал Янукович.

В то же время глава государства отметил, что такие встречи могут проводиться в разных форматах.

«Я всегда найду время, если в этом не будет, как говорят, политиканства или игры», - подчеркнул Янукович.

По его убеждению, альтернативные точки зрения необходимы для принятия общих решений ради развития государства.

«Никакого авторитаризма в этой системе нет. Мы принимаем коллегиальные решения, в том числе и с участием оппозиции. Оппозиция сейчас достаточно активна, но как построить конструктивные отношения, чтобы эта активность и эта энергия шла на пользу, нужно договариваться. И я также готов всегда к поиску компромисса», - сказал Президент.

Глава государства призвал участников встречи не игнорировать интересы людей. «Закрывать глаза или не считаться с позицией наших избирателей, определенной части населения мы не имеем права. Мы с уважением относимся и не делим наших избирателей на своих и чужих. Это все наши. Это наша страна. Поэтому отработка любых программ по преодолению кризиса, по реагированию на кризисные явления - это процесс, в котором должны принимать участие все. И точка зрения каждого должна быть услышана», - сказал Янукович.