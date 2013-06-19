Янукович лидирует в президентском рейтинге (опрос)

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» совместно с Институтом политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса НАН Украины.

Вторую позицию занимает Виталий Кличко – 16,2%, а третью Арсений Яценюк – 9,7%.

Далее идут Олег Тягнибок - 5,5%, Петр Симоненко - 5,2%, Петр Порошенко - 4,1% и Сергей Тигипко - 1,2%. Юлия Тимошенко в гипотетический список кандидатов в президенты не вносилась.

Около трети избирателей заявляют, что не знают, за какого кандидата отдали бы свой голос и вообще пришли бы на выборы.

В гонке партий лидирует Партия Регионов, за которую готовы проголосовать 17,3% опрошенных. На втором месте ВО "Батькивщина" с 15,9%, и замыкает тройку лидеров УДАР Виталия Кличка с 12,4%. ВО "Свобода" получило бы 6,1%, КПУ 5,1%, "Наша Украина" 0,6%, "Украина - Вперед!" - 0,5%.

Исследование было проведено в период с 21 мая по 3 июня 2013 года по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.