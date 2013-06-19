Венецианская комиссия одобрила отстранение Рады от назначения судей

Такое мнение высказал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, сообщает РБК-Украина.

Маркерт напомнил, что реформирование судоустройства в Украине – одно из ключевых условий для подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом, которое может состояться на вильнюсском саммите «Восточное партнерство» в ноябре текущего года. В частности, Маркерт позитивно оценил возможность внесения изменений в Конституцию Украины, которые исключат Верховную Раду из процесса назначения судей. Эти новшества разработала Конституционная ассамблея.

«Позитивный момент состоит в том, что испытательный срок для судей отменят, и их не нужно будет утверждать в Раде после пяти лет работы», – отметил секретарь Венецианской комиссии.

Более качественным в будущем, по мнению Маркерта, станет и состав Высшего совета юстиции – в него будут входить судьи, избранные другими судьями.

«Украина учла предложенные Венецианской комиссией ранее рекомендации об усовершенствовании избирательной и судебной системы», – резюмировал Маркерт.