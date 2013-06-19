«Батькивщине» Яценюка прогнозируют скандалы из-за недовольных нардепов

После объединения партий «Фронт змин» и «Батькивщина» оппозиция и ее парламентская фракция так и не стали однородной силой. А в ближайшее время можно ожидать новых политических скандалов, которые свидетельствуют о расшатывании партийной дисциплины.

Так Михаил Погребинский, Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, прокомментировал действия некоторых оппозиционных депутатов, которые недавно поддержали законопроекты, внесенные правительством, президентом и представителями Партии регионов.

«Сам факт, что эти депутаты проголосовали вопреки решению фракции, свидетельствует, что они ощутили определенную независимость от партийной дисциплины. Я думаю, что руководство фракции частично теряет влияние на нее. Думаю, вскоре во фракции «Батькивщина» еще будут проблемы после того, как контроль над ней получил Арсений Яценюк», – сказал Погребинский. Политолог допустил, что такой демарш оппозиционных депутатов может быть признаком их недовольства объединением «Фронта змин» и «Батькивщины».

Голосование депутатов Ольги Сикоры, Василия Гладия и Валерия Лунченко противоречило позиции фракции «Батькивщина», которая решила не поддерживать инициированные представителями власти законопроекты. По мнению Погребинского, такая позиция троих депутатов может свидетельствовать о расшатывании партийной дисциплины во фракции после того, как ее возглавил Арсений Яценюк.

Напомним, ранее эти депутаты подвергли резкой критике своих коллег Владимира Купчака и Вячеслава Кутового, которые покинули фракцию, а перед этим вопреки решению фракционного руководства поддержали правительственный законопроект, который касался деятельности санационного банка.