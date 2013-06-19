У Януковича на встрече - шестеро людей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, которая проходит сейчас в Администрации Президента.

«Когда есть желание сотрудничать - можно достичь любую цель ради государства и народа», - сказал Янукович.

«Но в этом случае цель у них, наверное, другая», - добавил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, лидеры «УДАРа» и «Свободы» Виталий Кличко и Олег Тягнибок заявили, что не пойдут на встречу с Президентом.

Они настаивают, что Президент должен лично прийти в парламент и обратиться к депутатскому корпусу.

“Батькивщина” планировала пойти на встречу с Президентом Януковичем всей фракцией, однако пропустили только лидера Арсения Яценюка.

На встрече присутствуют также председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, министр Кабинета министров Елена Лукаш, глава Администрации Президента Сергей Левочкин, председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель фракции КПУ Петр Симоненко.