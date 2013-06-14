Фюле: ЕС настойчиво работает с украинской властью

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на брифинге после встречи с премьер-министром Молдовы Юрием Лянке.

“Есть определенные условия, которые должны быть выполнены, настойчиво работаем с украинской властью, хорошая работа продолжается по пакету вопросов”, - сказал комиссар.

Он отметил, что в ближайшее время (24 июня – УНИАН) должно состояться заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС, это еще одна возможность обсудить меры, которые Украина еще должна принять, чтобы достичь существенного продвижения в трех сферах, определенных Советом иностранных дел ЕС в выводах относительно Украины от 10 декабря 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно раздавалась критика ситуации в Украине, в частности, относительно применения к бывшим правительственным чиновникам выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, если Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.