Николаевская ОГА обвинила Корнацкого в незаконном завладении землей

Николаевская областная государственная администрация заявляет, что ООО «Агрофирма Корнацких», которое принадлежит бывшему оппозиционному кандидату в народные депутаты в скандальном мажоритарном округе №132 Аркадию Корнацкому, незаконно занимает поля площадью около 1,5 тыс. га.

Об этом сказано в сообщении обладминистрации.

"Николаевская облгосадминистрация подчеркивает: ООО «Агрофирма Корнацких» в течение длительного времени незаконно занимала и пользовалась землей, на которой сегодня спровоцирован конфликт", - сказано в сообщении.

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Согласно тексту сообщения, решением Первомайского районного суда от 12 января 2001 г. государственный акт на право частной собственности на земельный участок, выданный двум жителям Первомайского района - Корнацкому А.В. и Корнацкой К.П. был признан недействительным, а отдел Госкомзема в Первомайском районе отменил запись о государственной регистрации указанного госакта.

"Земли на законных основаниях были отнесены к землям запаса", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Осенью 2012 года местные власти приняли решение о выделении указанных земель запаса работникам бюджетной сферы.

"Таким образом, земельные участки переданы безвозмездно в собственность 775 гражданам", - сообщает ОГА.

Кроме того, 31 мая Николаевский окружной административный суд, рассмотрев иск Клавдии Корнацкой и других граждан к Первомайской райгосадминистрации о признании недействительным и отмене распоряжения председателя Первомайской РГА, отказал в удовлетворении административного иска.

"Любые дальнейшие попытки искусственно, прикрываясь политическими лозунгами, создать конфликт и кровопролитие вокруг этой земли будут прекращены правоохранительными органами на законных основаниях", - заявляет ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Корнацкий заявил о попытке силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких» (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области).

По данным пресс-службы Корнацкого, ”около 80 бритоголовых братков с пистолетами и помповыми ружьями совершили попытку проникнуть на территорию предприятия”.

Когда охрана и сотрудники агрофирмы «отбили» первую волну захватчиков, тогда те открыли огонь из помпового ружья, одному из работников попали в пах, еще одному – в голову. Всего в результате конфликта было госпитализировано пять человек.

Милиция начала расследование происшествия, данные о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия), карается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Справка УНИАН. Корнацкий - кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайск, Николаевская обл.) от ВО “Батькивщина”, где ЦИК не смогла установить результаты выборов.