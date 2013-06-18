США начинают прямые переговоры с Талибаном

19:21, 18 июня 2013
Политика
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Белый дом заявил, что США начнут прямые мирные переговоры с движением Талибан в ближайшие несколько дней.

Встреча с представителями движения состоится в Катаре, где афганские повстанцы открыли первый официальный зарубежный офис.

Ранее президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что его правительство тоже направит делегацию высокого уровня в Катар, чтобы поговорить с талибами.

Однако Талибан всегда отказывался встречаться с господином Карзаем и представителями его правительства, называя его американской марионеткой.

ВВС Украина

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