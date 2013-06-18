В ПР не исключают, что Рада соберется на внеочередную сессию

Как сообщает официальный сайт ПР, об этом Олейник сказал сегодня в кулуарах Верховной Рады.

«Мы не исключаем вероятность проведения внеочередной сессии или продолжения работы сессии до завершения рассмотрения всех вопросов. Только парламент имеет право принимать законы, а, значит, депутаты не имеют права бить баклуши, а должны принимать законы для развития государства», – отметил он.

Также Олейник добавил, что парламентарии получают неплохую зарплату, а поэтому обязаны выполнять свои прямые обязанности.

«К сожалению, сегодня отдельные депутаты, придя в парламент с улицы, совершенно не осознают своей задачи в высшем законодательном органе страны», – заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, закрытие текущей, второй сессии ВР седьмого созыва запланировано 5 июля.