Тюремщики позволили защитнику зайти в палату Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, Власенко, который прибыл в больницу в Харькове, сразу было сообщено о нежелании осужденной проводить свидание с адвокатами в установленном законом порядке.

Сама осужденная также была проинформирована о прибытии адвоката. Кроме того, сотрудницы колонии опять поинтересовались у осужденной, готова ли она провести встречу с Власенко в комнате для свиданий.

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После этого Тимошенко написала заявление на имя руководства колонии, в котором, в частности, ничего не указала о готовности проследовать в комнату свиданий, но отметила, что «в связи с большим объемом работы», который она хочет провести с Власенко в рамках уголовных производств, она имеет желание с ним увидеться непосредственно в своей палате в больнице.

Руководство колонии рассмотрело заявление. С целью недопущения нарушения права на защиту осужденного лица, а также для недопущения провокаций на эту тему руководством исправительного учреждения было принято решение разрешить такое свидание в медицинской палате.

Кроме того, руководство колонии поинтересовалось, не будет ли мешать другому осужденному лицу, которое проходит лечение в палате вместе с Тимошенко, пребывание мужчины (Власенко), который намерен пробыть там до 19.00. Эта осужденная отметила, что не против этого, и заметила, что может находиться в это время в комнате для принятия еды, чтобы не мешать работе своей соседки.

Это также стало причиной позитивного решения руководства колонии по указанному вопросу, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 июня руководство колонии в порядке исключения разрешило экс-премьер-министру провести встречу с дочерью и защитником Евгенией Тимошенко непосредственно в медицинской палате.