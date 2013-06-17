Рыбак заверил, что Янукович встретится с оппозицией, но не сегодня и не завтра

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак надеется, что в ближайшее время состоится встреча Президента Виктора Януковича с лидерами фракций, но не сегодня и не завтра.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, отвечая на вопрос председателя фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, готов ли Президент встретиться с представителями оппозиции.

По словам Рыбака, он имел две встречи с Януковичем на прошлой неделе, “и мы обсудили все вопросы, которые вы поднимали. Они есть у Президента, и он готов встретиться, но на той неделе, вы видели, зарубежные визиты, а сегодня и завтра - визит Президента Государства Беларусь. И я думаю, в ближайшие дни такая встреча с Президентом состоится, и рассмотрим те вопросы, которые ставили перед Президентом”.