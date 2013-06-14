Янукович в сопровождении Ахметова приехал на Енакиевский метзавод

Как передает корреспондент УНИАН, до приезда на завод Янукович посетил в Енакиево центральное городское кладбище, где похоронены его родственники.

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При въезде на территорию завода Януковича встретили работники предприятия - около 80 человек, преимущественно женщины из управления капитального строительства завода.

Президент пообщался несколько минут с работниками и проследовал дальше на завод, где сегодня намерен принять участие в презентации проекта строительства новой аглофабрики.