Янукович в сопровождении Ахметова приехал на Енакиевский метзавод
14:33, 14 июня 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович в сопровождении бизнесмена, президента компании СКМ Рината Ахметова в 13.40 прибыл на Енакиевский металлургический завод.
Перед этим Янукович заехал на енакиевское кладбище
Как передает корреспондент УНИАН, до приезда на завод Янукович посетил в Енакиево центральное городское кладбище, где похоронены его родственники.
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При въезде на территорию завода Януковича встретили работники предприятия - около 80 человек, преимущественно женщины из управления капитального строительства завода.
Президент пообщался несколько минут с работниками и проследовал дальше на завод, где сегодня намерен принять участие в презентации проекта строительства новой аглофабрики.
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