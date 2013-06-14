Журналистов предупредили, что снимать кортеж Януковича - «небезопасно»

В Енакиево Донецкой области, в пресс-центре ПАО «Енакиевский металлургический завод» Президента Украины Виктора Януковича ожидают около 50 журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, всех донецких региональных журналистов, в том числе и телеоператоров, завезли в пресс-центр около 12.00, предложили чай, кофе, бутерброды, и сообщили, что Президент прибудет на предприятие в 13.30.

По информации пресс-службы завода, Янукович примет участие в презентации проекта строительства новой аглофабрики.

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Представитель пресс-службы Администрации Президента объяснил журналистам, что сегодня подхода прессы к Президенту не будет, и все мероприятие будет показано в онлайн-трансляции на установленных в пресс-центре экранах.

Позже журналистам было объявлено, что у Януковича при прибытии на завод запланирована встреча с активом предприятия, которая пройдет на улице на территории ЕМЗ, поэтому фотокорреспонденты могут быть допущены, чтобы заснять это событие.

Фотокорреспондентов предупредили, что при подъезде Януковича к заводу фотосъемку вести нельзя, «в целях вашей безопасности».