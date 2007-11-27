Генпрокурор: если Ляшко считает, что это преступление...
20:24, 27 ноября 2007Политика
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БЮТовец заявил о попытке подкупа депутатов
|Александр МЕДВЕДЬКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
В то же время он отметил: «К нам письменной информации не поступало. Если ЛЯШКО считает, что это преступление, пусть обращается к нам. Проведем проверку. Если будет установлено, что факт имел место, будет возбуждено уголовное дело».
Как сообщал УНИАН, 26 ноября А.ЛЯШКО в эфире «5 канала» заявил, что за отказ от подписи под коалиционным соглашением ему предлагали 20 млн. долларов.
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