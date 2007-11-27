Генпрокурор: если Ляшко считает, что это преступление...

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО советует народному депутату от БЮТ Олегу ЛЯШКО обратиться с заявлением для проверки его информации о якобы попытке подкупа депутатов за отзыв подписи под соглашением о создании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время он отметил: «К нам письменной информации не поступало. Если ЛЯШКО считает, что это преступление, пусть обращается к нам. Проведем проверку. Если будет установлено, что факт имел место, будет возбуждено уголовное дело».

Как сообщал УНИАН, 26 ноября А.ЛЯШКО в эфире «5 канала» заявил, что за отказ от подписи под коалиционным соглашением ему предлагали 20 млн. долларов.