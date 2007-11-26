Олег Ляшко раскрывает ”методы работы” ПР для подкупа депутатов

Представитель БЮТ Олег ЛЯШКО заявляет, что сегодня вечером ему предлагали 20 млн. долларов за то, чтобы он отозвал свою подпись под коалиционным соглашением между БЮТ и НУ-НС.

Об этом заявил сам О.ЛЯШКО в эфире “5-го канала”.

"Сегодня перед эфиром у меня состоялась встреча, на которой человек предложил мне 20 млн. долларов за то, что я отзову свою подпись под коалиционным соглашением. Ставки растут", - отметил О.ЛЯШКО.

Он отказался отвечать, кто именно ему предлагал деньги.

"Регионы делают эти предложения через окружение. Они делают это через ближайших друзей. Этот человек - не член БЮТ, он внепартийный", - цитирует О.ЛЯШКА “Украинская правда”.

"Он мне сегодня сказал: "Я понимаю, что тебе это говорить не стоило, но я должен был с тобой встретиться, чтобы поставить галочку, что я тебе это говорил", - рассказал О.ЛЯШКО о своем разговоре с лицом, которое предлагало ему деньги.

Обращаясь к представителю Партии регионов Юрию МИРОШНИЧЕНКО, он прибавил: "У вас есть КЛЮЕВ, за каждым из наших депутатов закреплены люди. Вы находите людей не из Киева. Вы делаете все для того, для чего БОГАТЫРЕВА перенесла заседание. Вы оттягиваете время. Сегодня есть семь "неподписантов". Завтра еще кто-то купится".