Азаров: членство в ВТО усложняет присоединение к Таможенному союзу

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Для того, чтобы стать членом Таможенного союза, нам необходимо будет пересмотреть все наши обязательства, которые Украина взяла на себя. Практически сделать это очень трудно, поскольку ни одна страна-партнер, и тем более множество стран, с которыми нас связывают многосторонние соглашения, не согласятся на ухудшение своих торговых позиций. Мы в этом убедились, когда год назад направили в ВТО предложение по пересмотру целого ряда своих позиций, по которым мы действительно очень много уступили своим партнерам и тем самым создали большие проблемы для своих производителей", - сказал Азаров.

Он отметил, что у Украины для этого есть абсолютно объективные причины, поскольку устав ВТО допускает такие обращения в случае негативного торгового баланса.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что у Украины существуют обязательства, ратифицированные Верховной Радой, которые взяты в рамках соглашений, подписанных при вступлении в ВТО.

В частности, они определят уровень таможенной защиты, например, ставки ввозных пошлин при импорте товаров. Эти ставки примерно в два раза ниже, чем соответствующие ставки, действующие в Таможенном союзе, отметил Азаров.