КНДР возобновила линию экстренной связи с Южной Кореей

Сеул уже направил по ней ответ Пхеньяну на его предложение провести в воскресенье переговоры по совместному промышленному комплексу Кэсон и по другим возможным вопросам, пишет Радио Свобода.

Сеул согласился с предлагаемым временем переговоров, но хотел бы, чтобы они прошли в демилитаризованной зоне: поселке Пханмунджом, а не в Кэсоне (т.е. на территории Северной Кореи), как предлагает КНДР.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказались от всех договоров с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также приостановила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов с США, воевавшими тогда под флагом ООН.

Кроме того, КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что развитие ядерного вооружения в КНДР является "надежным средством сдерживания войны и основой для экономического развития страны".

Тогда же КНДР заблокировали доступ южнокорейских рабочих в общую промышленную зону Кэсон.

Вчера Пхеньян впервые объявил, что готов к переговорам о Кессоне и открыт к дискуссиям на другие темы.