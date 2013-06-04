Политологи прогнозируют, что в 2015 Янукович «даст крен» в сторону Москвы

Политологи считают, что в ноябре этого года Брюссель подпишет с Киевом Соглашение об ассоциации, однако в 2015 году Президент Украины Виктор Янукович может изменить внешнеполитический курс в сторону России, чтобы сохранить свой электорат.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Фесенко, окончательный выбор относительно направления внешней политики Украины будет сделан не в ноябре 2013 года во время подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, а в 2015 году во время президентских выборов.

“Изменение внешнеполитического курса в сторону России может произойти, но не сейчас и не в ноябре 2013 года. Реальный выбор между двумя векторами интеграции произойдет в 2015 году во время и после президентских выборов”, - отметил он.

Политолог подчеркнул, что Януковичу будет выгодно “поиграться в интеграцию с Таможенным союзом”, поскольку большинство его избирателей поддерживают эту идею. Однако эксперт советует не торопиться со вступлением в Таможенный союз.

“С Таможенным союзом нужно торговаться и отстаивать свои интересы. Российские чиновники даже не стесняются говорить, что Украина приползет к ним на коленях после 2013 года. Поэтому в такой ситуаций вступать в экономическое объединение, да еще и на коленях, будет означать абсолютный проигрыш”, - сказал эксперт.

В свою очередь Погребинский отметил, что в 2015 году руководство Украины будет вынуждено в рамках избирательной кампании резко забыть о европейской интеграции.

“Власть будет демонстрировать, что с Европой отношения налажены, и теперь нужно решить все вопросы с Москвой, Астаной и так далее. Иным способом собрать его (Януковича - УНИАН) электорат невозможно. Это нереально”, - отметил политолог.

При этом эксперт выразил уверенность, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано в ноябре этого года, потому что Брюссель не захочет отдавать Киев Москве. Однако, по его мнению, Украина и в дальнейшем будет выполнять функцию объекта торгов между Россией и ЕС.

“Если Украина приблизится в Брюссель, тогда ему легче договориться с Москвой. Если наоборот - то Москве легче говорить с Брюсселем или с Берлином”, - сказал Погребинский.