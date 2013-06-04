Янукович о Таможенном союзе: Я хотел бы, чтобы никто нас не пугал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня в Сумах, отвечая на вопрос журналистов относительно подписанного Меморандума об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией.

“Прежде всего, я хотел бы, чтобы никто нас не пугал, и мы сами себя не пугали тем, что мы подписываем. Когда мы имеем товарооборот со странами Таможенного союза 63 млрд долларов, нужно думать, как его обеспечить, как строить эти отношения, как построить такую модель, которая бы создавала условия для роста экономики. И именно на это направлены наши действия — мои личные и моих единомышленников”, - сказал глава государства.

При этом Президент подчеркнул, “что мы ни в коем случае не должны отказываться от наших традиционных источников поставок и рынков поставок наших товаров”.

“Безусловно, те связи, которые есть, их нужно развивать, их не нужно консервировать”, - отметил он.

Также Янукович сказал, что вектор европейского развития Украины определен Законом “О принципах внутренней и внешней политики”.

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“Интриги, которые вокруг этого плетут некоторые политические силы, - мы уже к ним привыкли. За счет интриг не будет жить страна, не будет жить ни одна семья, ни один город, ни один регион, а только за счет упорного труда продуманного, за счет единения, а не раздора, который пытаются сделать политики”, - сказал Президент.

При этом он отметил, что только такая политика будет содействовать развитию государства, и “мы будем шаг за шагом идти вперед”.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.