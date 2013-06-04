«Свобода» заявляет, что милиция пришла с обысками к 6 ее активистам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

По данным пресс-службы, представители милиции объяснили, что предприняли такие действия, чтобы найти доказательства причастности националистов к акции 2 апреля возле Верховной Рады Украины.

В частности, как говорится в сообщении, около 8 часов утра начался обыск в комнате общежития студента "КПИ" Андрея Ильницкого, который является активистом партии.

«В комнате он проживает вместе с тремя парнями-националистами Олегом Вовнянко, Дмитрием Зубом и Олегом Загорянским. Ребята являются активистами «Студенческой Свободы». Три милиционера вручили им постановление об обыске, которое выдала судья Шевченковского райсуда В.Малиновская по ходатайству следователя В.Запорожцева. Однако показать удостоверение личности милиционеры, которые были в гражданском, отказались», - проинформировали в «Свободе».

По данным партии, после двух часов обыска у Вовнянко изъяли удостоверение наблюдателя на парламентских выборов 2012 года и фотоаппарат. Представители милиции также просмотрели фотографии на компьютерах ребят. У юношей переписали номера телефонов и их контакты. Во время обыска милиционеры запрещали парням пользоваться мобильными телефонами, отмечается в сообщении.

Одновременно, сообщили в «Свободе», прошел обыск по месту жительства матери Андрея Ильницкого, которая живет в городе Бердичев Житомирской области. Также правоохранители пришли с обыском к стороннице ВО "Свобода" Оксане Шелест в городе Иванков Киевской области.

Кроме того, в Броварах провели обыск по месту жительства «свободовца» Сергея Бойко. Процедура длилась с 8 до 9 утра, однако ничего из вещей правоохранители не изъяли.

Как отметили в «Свободе», по словам самих милиционеров, во время каждого обыска они хотели найти маски и одежду, или другие вещи, чтобы определить участников акции 2 апреля 2013 года в Киеве за назначение выборов в столице.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады прошла организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

Вечером 2 апреля в киевскую милицию обратилась народный депутат от Партии регионов Ирина Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на улице Шелковичной ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами нескольких оппозиционных сил. По словам депутата, агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурными выражениями, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате этих хулиганских действий Горина получила телесные повреждения.

Милиция по заявлению Гориной открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса «Хулиганство».