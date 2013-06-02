Регионал обвиняет УДАР в фальсификациях на выборах в Василькове

Народный депутат от Партии регионов Сергей Кацуба заявляет, что представители партии «УДАР» якобы специально используют технологии фальсификаций для того, чтобы дискредитировать власть на внеочередных выборах в Василькове Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, Кацуба якобы был свидетелем того, «как все происходило».

«Сегодня утром во время открытия избирательных участков в Василькове только я один присутствовал как народный депутат от Партии регионов. В это время уже порядка 10 народных депутатов от «УДАРа» были на избирательных участках. Они вели себя дерзко, провоцировали людей и угрожали начальникам комиссий. Также заявляли о том, что якобы от Партии регионов раздавались какие-то листовки», - сказал Кацуба.

По его словам, «представители «УДАРа» подвезли к избирательным участкам «молодчиков в спортивной форме, которые представлялись журналистами».

«На данный момент у меня складывается такое впечатление, что фракция «УДАР» в полном составе присутствует в Василькове. Они специально используют технологии фальсификаций для того, чтобы дискредитировать властей», - заявил депутат.

«Нам незачем фальсифицировать результаты выборов, ведь ни для кого не секрет, что у кандидата от «УДАРа» и так очень низкий уровень поддержки», - высказал уверенность Кацуба.