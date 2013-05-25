Колесников не видит оснований для досрочных выборов

Как сообщает Остров, об этом он сегодня сказал журналистам в Донецке.

Также Колесников отказался комментировать выступление председателя Ворошиловской районной организации Партии регионов Владислава Латынцева, который заявил на XVIII конференции Донецкой городской организации Партии регионов о том, что донецким «регионалам» необходимо быть готовыми к проведению четырех избирательных кампаний в ближайшие два года.

«У него спросите, что он имел в виду. А то у вас получаете как в «Бриллиантовой руке»: «Сеня, объясни товарищу, почему Володька усы сбрил». Областная организация готова к любому решению Верховного Совета, президента и правительства. Когда будет решение, будет что комментировать. Пока решения нет, комментировать нечего», - сказал он.

Что касается возможности проведения внеочередных парламентских выборов в Украине в связи с острым противостоянием в Верховной Раде, нардеп сказал: «Противостояние. Большинство есть? Есть! Меньшинство хочет, чтобы большинство ему подчинялось? Такого не бывает. Ни в одной стране мира такого нет. Пусть ждут следующих выборов».

«Все псевдодемократические силы говорят «Надо выборы президента. Надо выборы…». Но вы представляете себе, чтобы кандидат в президенты Соединенных Штатов… Победил Обама и его конкурент говорит: «Нет, мы не будем ждать следующих выборов, собираем голоса, подписи, потому что я не выиграл – в 2014 году еще одни выборы. Этого невозможно представить даже», - сказал Б. Колесников.

Он подчеркнул, что нельзя по-своему толковать демократию.

«Пока, - я подчеркиваю, - псевдодемократические силы, больше склонны к анархии. Да, как известно, это мать порядка, как говорят сами анархисты. Но это ничего общего с демократией не имеет. Поэтому выборы Президента будут в 2015 году, выборы парламента в 2017 году. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы это произошло раньше», - заявил Колесников.