Министерство удовлетворено работой милиции во время гей-парада

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

«Милиция сделала все возможное, чтобы мероприятие прошло без чрезвычайных происшествий», - подчеркивается в сообщении.

Как напомнили в МВД, акция проходила с 10.00 до 10.30 возле киностудии им. Довженко. Всего собралось около 100 человек, которые провели флеш-моб.

Впрочем, отметили в министерстве, не обошлось и без конфликтных ситуаций. В частности, вокруг места проведения акции собралось около 400 человек, которые выражали протест против нарушения христианских и этических норм представителями сексуальных меньшинств.

В то же время на охрану общественного порядка «было рассчитано достаточное количество милиции, которая действовала профессионально и сделала все возможное, чтобы не допустить столкновений», отметили в МВД.

Несмотря на то, что протестующие несколько раз пытались перекрыть движение транспорта на проспекте Победы, стражи порядка оттеснили и разделили участников разнополярных мероприятий, и уже в 11.40 все участники акции протеста разошлись, говорится в сообщении.

За нарушение общественного порядка работниками милиции задержаны 13 человек, которые доставлены в Шевченковское райуправление для проверки. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Как сообщал УНИАН, ранее в милиции информировали, что охрану общественного порядка во время “Марша равенства” осуществляли 500 сотрудников спецподразделений МВД. В то же время некоторые СМИ писали, что участников гей-парада, которых было около 50, охраняли почти тысяча милиционеров.