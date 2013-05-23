Меркель рассказала, как европейские энергосети объединятся еще теснее

Об этом сегодня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после саммита ЕС в Брюсселе сообщает dw.de. По ее словам, в ближайшие 10 лет доля объединенной энергии должна превысить 10 процентов от объема, производимого в каждой из стран-членов ЕС.

Расширение системы связующих звеньев между национальными энергосетями стран ЕС - так называемых интерконнекторов - планировалось уже давно, однако конкретный уровень этой интеграции согласован лишь теперь.

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В 2009 году из-за газового спора между Россией и Украиной нехватка интерконнекторов в ЕС имела поистине роковой эффект: страны Балтии, зависимые от российского газа, оказались отрезанными от энергопоставок и не могли снабжаться по сетям соседних стран.

В ходе саммита в Брюсселе страны ЕС также призвали добиться снижения цен на энергоносители для конечных потребителей путем усиления внутренней конкуренции между европейскими энергокомпаниями и стимулировать инвестиции в создание современной энергосети в Европе. В целях снижения зависимости от импорта энергоносителей Еврокомиссии поручено рассмотреть возможности подключения стран ЕС к разработке сланцевого газа в Германии.