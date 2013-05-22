Меркель вновь возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира Forbes

Канцлер Германии Ангела Меркель в седьмой раз за последние 10 лет возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.

Меркель опередила президента Бразилии, 65-летнюю Дилму Руссефф, и 48-летнюю Мелинду Гейтс, возглавляющую благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. Они занимают второе и третье места соответственно.

В первую десятку этого списка также попали супруга президента США Мишель Обама, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, операционный директор Facebook Шерил Сандберг и индийский политик Соня Ганди.

Всего в сотню самых влиятельных женщин мира в 2013 году вошли девять глав государств (совокупный ВВП этих стран превышает 11,8 трлн долларов), 24 руководителя крупнейших мировых корпораций, общая выручка которых превышает 893 млрд долларов. Еще 16 женщин в списке являются основательницами собственного бизнеса.