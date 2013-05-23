Лавров обвинил Еврокомиссию в двойных стандартах относительно Украины

Об этом говориться в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Россия-Франция, Россия-Европа: горизонты партнерства» в специальном российско-французском выпуске журнала «Россия в глобальной политике», который есть в распоряжении УНИАН.

«Странно, когда руководители Еврокомиссии заявляют о том, что участие, например, Украины в евразийском Таможенном союзе перечеркнет возможность подписания Киевом соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. Кстати, в ходе переговоров с нами Брюссель весьма настойчиво добивается дальнейшей либерализации торговли с Россией (т.н. «ВТО плюс»), и наше членство в Таможенном союзе никого не смущает. Важно избавляться от двойных стандартов, от создания идеологических барьеров на пути расширения и развития взаимовыгодных торгово-экономических связей», - подчеркнул Лавров.

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Он напомнил, что в обновленной Концепции внешней политики России, утвержденной Президентом Владимиром Путиным 12 февраля 2013 года, закреплена стратегическая задача создания единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана.

Лавров подчеркнул, что долгосрочное партнерство Россия-ЕС могло бы стать комплексным инструментом синергии усилий, совмещения соответствующих сравнительных преимуществ, взаимного укрепления конкурентоспособности.

Лавров считает, что такого принципиально нового уровня партнерства не достичь одним рывком, поэтому потребуются последовательные, хорошо просчитанные шаги.

«Такое видение стратегического горизонта взаимоотношений помогло бы снять многие вопросы, в том числе связанные с совместимостью европейского и евразийского интеграционных проектов. Ведь интеграция в «тройке» Россия-Белоруссия-Казахстан, которая открыта для присоединения и других партнеров, базируется на тех же четырех свободах и принципах ВТО, что и интеграционные процессы в Евросоюзе», - отметил Лавров.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул невозможность одновременного членства Украины в Таможенном союзе и подписании соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

27 апреля советник Президента РФ Сергей Глазьев заявил, что Украина лишится перспективы вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, если подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.